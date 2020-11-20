Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada okul öncesi eğitimin yüz yüze devam etmesine yönelik karar alındığı belirtildi.

Bakan Ziya Selçuk imzalı yazıda, “Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir” denildi.

Haftada 5 gün 6 etkinlik saati

- Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında; Haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak.

- Okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecek.

- Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

- Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayınlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacak.

- Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek bu çocukların da EBA Anaokulunu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacak.