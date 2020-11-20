İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüpheli M.Ç. idaresindeki araçta yaptığı aramada, değişik markalarda 42 bin 179 kulaklık, şarj kablosu, batarya gibi gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.