Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Clandras köprüsü sonbaharın renklerine büründü
Tarihi köprünün bulunduğu bölgedeki sarp kayalıkların arasında yer alan ağaçların sarı, yeşil ve kızın tonları güzel görüntüler oluşturdu.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminden kalma yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi Clandras köprüsü sonbaharın renklerine büründü.
Tarihi köprünün bulunduğu bölgedeki sarp kayalıkların arasında yer alan ağaçların sarı, yeşil ve kızın tonları güzel görüntüler oluşturdu.
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