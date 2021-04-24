Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Pınar Mahallesi'nde karantinada olması gereken M.Ç'nin evinde bulunmadığını tespit etti.
Çalışma sonucu M.Ç, çarşıda gezerken yakalandı.
Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ç, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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