Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 7 silah ele geçirildi.
Polis ekiplerince suçlularla mücadele kapsamında, kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 7 ruhsatsız silah ele geçirilirken 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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