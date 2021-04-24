Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 7 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri belirlendi.
Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 7 kişiye para cezası kesildi.
Öte yandan, binanın çatı katındaki depoda oyun masa ve kağıtları ile malzemelerinin saklandığı belirlendi.
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