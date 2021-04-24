Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, seyir halindeki tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi 1180 Caddesi'nde E.S'nin kullandığı tırdan ayrılan dorse, Mürsel B. idaresindeki otomobile çarptı.
Otomobille birlikte rampa aşağı sürüklenen kuru çay yüklü dorse, kaldırıma çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansta ayakta tedavi edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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