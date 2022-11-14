Ege, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin (KOSGEB) "İleri Girişimci Destek Programı" kapsamında makine ve ekipmanla personel desteklerinden yararlandı.

Yaklaşık 1 yıl önce küçük üretim ve satış işletmesini kuran Ege, Bulgaristan'a sınır Istranca Dağları'nın eteklerindeki İncesırt köyündeki arazisinde mevsim şartlarına uygun ıspanak, pırasa, kırmızı pancar, kapya biber ve domates yetiştirmeye başladı.

Tarlasından topladığı sebzeleri atölyesinde kurutan Ege, daha sonra bunları çeşitli işlemlerden geçirerek bebekler için mama haline getiriyor.

Ege, 2 kişiye istihdam sağladığı işletmesinde 6 çeşit kaşık maması, 7 çeşit çorba ve 4 çeşit meyveli muhallebi üretiyor.

"Protein değerleri yüksek mamalar üretiyorum"

Ege, iş fikrini "Gelecek, topraktan soframıza koyabildiklerimizde" sloganıyla yola çıkarak geliştirdiğini söyledi.

Ürünlerinin protein değerlerinin yüksek olduğunu, bebekler için sağlıklı ürünler üretmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ege, "Bu sebzeleri ilaçsız, katkısız ve koruyucusuz bir şekilde yetiştiriyor ve atölyemize getiriyoruz. 'Gelecek, topraktan soframıza koyabildiklerimizde' sloganıyla yola çıkarak bebeklerimize protein değerleri yüksek sebzeli çorbalar, kaşık mamaları ve sebzeli muhallebiler üretiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Ürünlerinin özellikle çalışan anneler için pratik olduğunu anlatan Ege, şöyle devam etti:

"Ürünlerin protein değerleri 14'leri buluyor. Her ürün için farklı protein analizleri yaptırıyoruz. Çalışan annelerimize bebekleri için katkısız, sağlıklı, doğal, aynı zamanda hazırlaması bir o kadar pratik ürünler yapıyorum. Bu iş fikrini tarhanadan yola çıkarak AR-GE sonucu yaptım. Tarhana, Trakya usulü geleneksel yöntemlerle yapılmakta ve farklı günlerde fermantasyonu sürmekte ancak sebzelerde daha farklı işlemler uyguluyoruz. Ürünlerimizi ABD, İngiltere ve Kuzey Makedonya'ya da ihraç ediyoruz. "

Ege, yola çok büyük hayaller kurarak çıktığını anlatarak, "KOSGEB'den destek aldım. Bu yıl yaklaşık 350 kilogram civarında ihracat yaptım. Önümüzdeki yıllarda artırarak ilerlemeyi hedefliyorum" dedi.