KPSS Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sayfasından kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecek.

KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek.

2022 KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 16 Kasım 2022'de saat 23.59'da sona erecek.

