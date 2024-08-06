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Güncel
AA 06.08.2024 10:41

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 15 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis kararı bulunan 7'si hükümlü, 15 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 15 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 15 kişi gözaltına alındı.

Haklarında kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, belirlenen yerler dışında ormanda ateş yakma, askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer 8 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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