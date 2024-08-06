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Güncel
AA 06.08.2024 10:12

Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Düzce’de elektrik akımına kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşçinin elektrik akımına kapıldığı an iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Çerkez Taşköprü mevkisinde bulunan metal fabrikasında çalışan Serdar Bozok ve Gökhan Kahraman, çalışma esnasında yüksek gerilim akımına kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 işçiyi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İşçilerden Serdar Bozok burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Gökhan Kahraman'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay anları, fabrikadaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elektrik akımına kapılan işçinin yüksekten düşmesi ve diğer işçilerin kurtarma çabaları yer aldı.

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