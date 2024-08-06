Uşak’ta feci kaza: Tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

E.K. yönetimindeki otomobil, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde park halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Gökhan Yeter hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Yeter’in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.