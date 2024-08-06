Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.08.2024 09:54

Sorgun’da en büyük balığı yakalamak için kıyasıya yarıştılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası’nda vatandaşlar en büyük balığı tutmak için yarıştı. Yarışma sonrası dereceye girenlere olta seti hediye edildi.

Sorgun’da en büyük balığı yakalamak için kıyasıya yarıştılar

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali Mükremin Göleti'nde düzenlenen balık tutma yarışmasıyla başladı.

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası, onlarca amatör balıkçıyı Mükremin Göleti’nde bir araya getirdi. Gölet etrafında sıralanarak oltaları atan katılımcılar, en büyük balığı yakalamak için yarıştı. 100 civarında yarışmacının katıldığı turnuvada tutulan balıklar hakem kurulu tarafından değerlendirilerek, en başarılı 6 katılımcı ödüle layık görüldü.

Yarışmada en büyük balığı tutan Bilal Kaygusuz birinci, Adem Çakır ikinci, Yasin Çevik ise üçüncü olurken Ömer Çoşkun 4, Üzeyir Özer 5, Soner Ersoy ise 6. sırada yer aldı. Ödülleri katılımcılara Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci takdim etti. Cumartesi günü başlayan turnuva Pazar sabahına kadar sürdü. Yarışma boyunca katılımcılar çeşitli etkinliklerle de keyifli zaman geçirme imkanı buldu.

Son 3 yıldır bu tür faaliyetleri ilçe halkı için gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Olta balıkçılığı yarışmasını büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkçılığa gönül vermiş tüm hemşerilerimiz aileleriyle çocuklarıyla beraber etkinliğe geldi. Burada beraber kamp yaptık, ateş yaktık, çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerin yanı sıra balık tutma etkinliğimiz kıran kırana geçti. Çok da güzel oldu, mutlu olduk. Bu tür sosyal faaliyetleri Sorgun’da yaygınlaştırarak devam ettirmek bizim en önemli amacımız. Yarışmamıza katılan herkese ve bize bu yarışmanın düzenlenmesinde destek olan sponsorumuza da çok teşekkür ediyorum" dedi. 

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
X'in San Francisco'daki merkez ofisi kapanıyor
10:51
ABD Orta Doğu'da bölgesel savaşın yakın olmadığına inanıyor
10:59
AR-GE'ye geçen yıl 98,7 milyar lira harcandı
10:31
Yusuf Dikeç'in Musk'a mesajını 36 milyon kullanıcı gördü
10:22
Kamala Harris Demokrat Partinin başkan adayı oldu
10:36
Guterres uyardı: Nükleer silahlar açık tehdit oluşturuyor
Düzgün Baba Dağı'nda yıldızlı gece
Düzgün Baba Dağı'nda yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ