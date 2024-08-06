Sorgun’da en büyük balığı yakalamak için kıyasıya yarıştılar

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali Mükremin Göleti'nde düzenlenen balık tutma yarışmasıyla başladı.



Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası, onlarca amatör balıkçıyı Mükremin Göleti’nde bir araya getirdi. Gölet etrafında sıralanarak oltaları atan katılımcılar, en büyük balığı yakalamak için yarıştı. 100 civarında yarışmacının katıldığı turnuvada tutulan balıklar hakem kurulu tarafından değerlendirilerek, en başarılı 6 katılımcı ödüle layık görüldü.



Yarışmada en büyük balığı tutan Bilal Kaygusuz birinci, Adem Çakır ikinci, Yasin Çevik ise üçüncü olurken Ömer Çoşkun 4, Üzeyir Özer 5, Soner Ersoy ise 6. sırada yer aldı. Ödülleri katılımcılara Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci takdim etti. Cumartesi günü başlayan turnuva Pazar sabahına kadar sürdü. Yarışma boyunca katılımcılar çeşitli etkinliklerle de keyifli zaman geçirme imkanı buldu.



Son 3 yıldır bu tür faaliyetleri ilçe halkı için gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Olta balıkçılığı yarışmasını büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkçılığa gönül vermiş tüm hemşerilerimiz aileleriyle çocuklarıyla beraber etkinliğe geldi. Burada beraber kamp yaptık, ateş yaktık, çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerin yanı sıra balık tutma etkinliğimiz kıran kırana geçti. Çok da güzel oldu, mutlu olduk. Bu tür sosyal faaliyetleri Sorgun’da yaygınlaştırarak devam ettirmek bizim en önemli amacımız. Yarışmamıza katılan herkese ve bize bu yarışmanın düzenlenmesinde destek olan sponsorumuza da çok teşekkür ediyorum" dedi.