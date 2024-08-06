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Güncel
AA 06.08.2024 09:27

Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

M.B. yönetimindeki kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında önünde seyreden İ.A. idaresindeki buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin kullandığı otomobil de kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

Kamyonet sürücüsü M.B, yaralanan otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan Ş.Y., G.M., D.M.Y. ve C.E.M. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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