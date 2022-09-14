Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekiplerin yakaladığı 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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