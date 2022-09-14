Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
Kocaeli'de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 155 şüpheliden 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5-11 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.
Ekipler, operasyonlarda 155 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı.
Operasyonlarda 34 gram sentetik kannabinoid, 267 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza, 17 ecstasy, 970 kök kenevir bitkisi, 6 kilo 416 gram esrar, 86 gram skunk, 4 terazi, 1 tabanca, 38 fişek ile 1215 lira para ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Hint Keneviri
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