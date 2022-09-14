Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca Kozlu, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 82 kök Hint keneviri, 264 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Hint Keneviri
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