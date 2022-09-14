Uzungürgen köyündeki tarihi su değirmeni, teknoloji çağında hala işlevini sürdürürken, son kalan örnekler arasında yerini alıyor.

Erfelek Çayı'ndan getirilen su sayesinde taşları döndürülen değirmende köylüler, geleneksel yöntemlerle mısır, arpa ve yulaf öğüterek un elde ediyor.

Köy muhtarı Ferhat Demirol, atalarından kendilerine miras kalan tarihi yapının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Değişen mevsim koşulları, gelişen teknolojiye rağmen değirmenlerini ayakta tutmayı başardıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini vurgulayan Demirol, "Tabii, seneler boyunca bölgede arazinin yapısı değişti. Kotların düşmesiyle değirmenlere gelen sular azaldı. O nedenle bazı değirmenler çalışamaz durumda ama bu değirmenimiz aktif. Kurulduğu günden bu yana çalışmakta" dedi.

Tarihi değirmenin çalışabilmesi için köy halkı destek veriyor

Demirol, değirmenin çalışabilmesi için bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz bu noktada değirmeni işleten amcamıza yardımcı oluyoruz. Kendisi de yaşatmak için sağ olsun maddi, manevi elinden gelen tüm destekleri veriyor, su kanallarını açmaya gayret gösteriyor. Biz de köy halkı olarak destek veriyoruz. Zaten köy halkının desteği olmasa bu işletme de burada olmaz. İnşallah tarihi değirmenimizi yaşatmaya devam edeceğiz."