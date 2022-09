Amasya Valiliği ile Suluova Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu coğrafi işaret alan soğanın tanıtımı, ilçedeki bir restoranda yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Türkiye genelinde soğan üretiminde Amasya'nın üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünlerine Suluova soğanının da eklenmesinden mutluluk duyduklarını anlatan Masatlı, tescilli ürün sayısını 38'e çıkararak Amasya mutfağını ve kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

Suluova soğanının kendine özgü özellikleriyle iç ve dış pazarlarda tercih edilen bir ürün olduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, "Coğrafi işaret bizim önemli konularımızdan bir tanesidir. Almış olduğunuz her eşya ve yemiş olduğunuz her üründe kalite, marka arıyorsunuz. İşte bu marka ve kalite de coğrafi işaretler ile oluyor. On dördüncü coğrafi işaretli ürünümüz Suluova soğanıdır. Suluova soğanının coğrafi işaretinin tesciliyle birlikte, ürünümüz daha da değer kazanacak ve yurt dışında bilinirliği artacaktır. Amasya'mızı sanayi, tarım ve turizm bakımından marka bir il yapma yönünde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.