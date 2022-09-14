Merkez Sur ilçesi Karabaş Mahallesi'nde düzenlenen programda, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve vatandaşlarla fıstık toplayan Su, hasadın bereketli geçmesini diledi.

Ali İhsan Su, kentte tarımsal alanda sert kabuklu meyvelerle ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin destekleriyle bu çalışmaları yürüttüklerini anlatan Su, "İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da 1 milyon lira Büyükşehir Belediyemizin desteği, 1 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği, çiftçimizin katkısıyla yeni bahçeler tahsis edeceğiz. Bu yıl 18 bin dekar alanda badem, ceviz ve fıstık bahçeleri tesis etmiş olacağız" dedi.

Ali İhsan Su, geçen yıl kentte 14 bin 500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl da bu projeyle sonbaharda dikim yaparak 7 bin 250 dekar alanda fıstık bahçesi tesis edeceklerini söyledi.