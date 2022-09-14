İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında 13 ilçede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma başlattı.

Küçükçekmece, Silivri, Esenyurt, Esenler, Bayrampaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bağcılar, Başakşehir, Avcılar ve Ümraniye ilçelerinde teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12'si yabancı uyruklu 25 şüpheliden 22'si sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 137 kilo 790 gram metamfetamin, 17 kilo 620 gram sıvı metamfetamin, 130 kilo 40 gram skunk, 36 kilo 580 gram marihuana, 26 kilo 300 gram eroin, 15 kilo 360 gram kokain, 3 kilo 760 gram Afyon sakızı ile 127 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Adreslerde ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan 15 kilogram aseton, 4 kilo 460 gram katkı maddesi ile 8 hassas terazi, 7 tabanca, makineli otomatik tabanca ve 319 mermi bulundu.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan uygulamalarda, 455 kilo 319 gram uyuşturucu, 494 bin 85 uyuşturucu hap, 95 bin 595 sentetik ecza ile bin 606 Hint keneviri ele geçirildiği, 6 bin 278 kişiye idari işlem uygulandığı, 454 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi..