Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda Göksu deresi içinde yer alan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor.

Giresun merkeze 45 kilometre mesafedeki Mavigöl, Karadeniz ve İç Anadolu bağlantısının sağlandığı Giresun-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında bulunuyor.

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Mavigöl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Mavigöl'ü bu sezon ziyaret edenlerin sayısı 120 bini geçti. Yıl sonuna kadar Mavigöl'ü 150 bin civarında kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Mavigöl'ün cazibesinin daha da artırılması için göl boyunca devam eden yürüyüş yolu, restoran ve otopark çalışması yürütülüyor.

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.