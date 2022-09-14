Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu silahla öldüren kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Demirhisar köyünde eşini ve amcasının oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
F.M.B. dün, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Y.B. ile amcasının oğlu Ş.A.B'ye tabancayla ateş etmişti.
Sağlık ekipleri, Y.B. ile Ş.A.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemiş, olay yerinden kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
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