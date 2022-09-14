Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Astoria Grande" kruvaziyeri 779 yolcusuyla ikinci kez Amasra'ya geldi
[AA (Arşiv)]
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 779 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, ikinci kez Amasra Limanı'na demir attı.
İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na yanaşan Panama bandıralı geminin yolcularını, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.
Turistler, işlemlerinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.
Geminin akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.
"Astoria Grande" ilk kez 3 Ağustos'ta 350 yolcusuyla Amasra'ya gelmişti.
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