İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şubesi ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

"Geleceğin büyükleri çocuklarımızın güvenli seyahatlerini sağlamak" sloganıyla 75 aracı denetleyen ekipler, sürücü ve araçlara ait belgeler, araçlarda bulundurulması zorunlu olan emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı "dur" levhalarını kontrol etti.

Denetimlerde araçlarında gerekli şartları sağlayamayan 17 sürücüye idari para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.