Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Güzelleştirme çalışmaları Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinesinde Kıyık Caddesi'nde devam ediyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı ve esnaf Bahri Dinar, Selimiye Meydanı'nın hummalı bir çalışmanın ardından güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Camideki çalışmaların devam ettiğini anlatan Dinar, "Bu eserin çevresi de güzel olmalıydı. Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile çok güzel bir çalışma başlatıldı. Hem Selimiye hem de Selimiye Meydanı bir de Selimiye'nin çevresi çok güzel olacak. Çok mutlu olduk çok da güzel şeyler oluyor burada. Dükkanlar, tabelalar bir örnek olacak. Turistler bakınca 'evet burası Selimiye Meydanı ve çevresi' diyecekler" dedi.