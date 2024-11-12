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Güncel
AA 12.11.2024 17:51

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ile beldedeki lise ve ortaokulların sınıf başkanları da İl Genel Meclisini ziyaret ederek toplantıya katıldı.

Öğrenciler, toplantıda meclis üyelerinin yerlerine oturdu.

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, toplantıda İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisinin görev ve sorumluluklarını anlattı.

Kuşoğlu, konuşmasında, kentte belediye sınırları dışında kalan kırsal alanlara hizmet götürmekle yetkili olduklarını söyledi.

Kırklareli'nin 651 bin kilometrekare alan olduğunu ifade eden Kuşoğlu, İl Özel İdaresi olarak 557 bin kilometrekaresine hizmet verdiklerini belirtti.

İl Genel Meclisinin alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan eğitime kadar tüm yatırımlarına ilişkin bütçeyi belirlediğini anlatan Kuşoğlu, İl Özel İdaresinin de belirlenen bütçeye göre yatırımları fiili olarak yerine getirdiğini söyledi.

Öğrencilerin meclise gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşoğlu, "İnşallah siz gençler geleceğin inşasında görev alırsınız, daha iyi yerlere gelir ve daha güzel hizmetler yaparsınız." dedi.

Meclis Başkanı Geriş ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kuşoğlu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kuşoğlu ziyarette öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabını hediye etti.

Daha sonra toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

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