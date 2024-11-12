Duman 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.11.2024 17:45

Tekirdağ merkezli sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 18 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve 4 bin 235 Rumen leyi ele geçirildi, şüphelilere ait 2 tır ve bir otomobile el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Kaçakçılık Tekirdağ
Sıradaki Haber
Yozgat'ta 3'ü firari hükümlü 4 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri "çocuk istismarına göz yumma" iddialarının ardından istifa etti
17:50
Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu insani yardımların Gazze'ye girişini engelliyor
17:38
Emine Erdoğan, Bakü'de 'Sıfır Atık hareketinin ilham dolu yolculuğunu' paylaştı
17:19
Çorum'daki patlamaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı
17:17
Trump'ın eşinin malikane baskını sebebiyle ABD Başkanı Biden'ın eşiyle görüşmeyeceği iddiası
17:43
HÜRJET ikinci prototip şehitlerimizin isimleriyle uçtu
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
HÜRJET ikinci prototip şehitlerimizin isimleriyle uçtu
HÜRJET ikinci prototip şehitlerimizin isimleriyle uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ