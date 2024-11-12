Yalova'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yalova-İzmit kara yolundaki köprülü kavşakta sürücüsünün ani fren yaptığı otomobile, arkasından gelen servis midibüsü çarptı.

Kazaya, aynı yöne giden 3 otomobil de karıştı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlardan bazılarında bulunan ve yaralanan C.B, M.A, G.M. ile F.K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan köprü, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.