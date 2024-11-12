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Güncel
AA 12.11.2024 11:50

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 4-10 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 14,3 gram sentetik uyuşturucu madde, 5,62 gram eroin, 8 sentetik ecza malzemesi, hassas terazi, gümrük kaçağı 1120 paket sigara, 3 bin 735 litre akaryakıt, 99 elektronik sigara tütünü, 91 cep telefonu ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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