Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 4-10 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 14,3 gram sentetik uyuşturucu madde, 5,62 gram eroin, 8 sentetik ecza malzemesi, hassas terazi, gümrük kaçağı 1120 paket sigara, 3 bin 735 litre akaryakıt, 99 elektronik sigara tütünü, 91 cep telefonu ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​