Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu

Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, ormanlık alanların ve biyolojik çeşitliliğin, toplumdaki orman ve çevre farkındalığının artırılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.



Çevrenin dikilen fidanlarla daha yeşil, temiz ve yaşanılabilir hale geleceğini vurgulayan Demiryürek, çalışmalara katkı verenlere teşekkür etti.



Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya ise kentteki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fidan dikerek can suyu döktü.