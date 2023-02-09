Karakeçili Kaymakamlığı ve Ankara Kırıkkaleliler Derneği tarafından toplanan 3 tır un, ekmek yapılması için Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü.

Burada yapılacak ekmekler deprem bölgelerine ulaştırılacak. Kaymakamlık ve belediye tarafından toplanan çeşitli yardım kolileri de Kırıkkale Valiliği yardım toplama merkezine teslim ediliyor.

Öte yandan, öğle namazının ardında ilçe merkezinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaymakam Ali Can Uludağ, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatına kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi, ilçe halkına da yardımları için teşekkür etti.