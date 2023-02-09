Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odasınca soba üreticilerine ve esnafa yapılan çağrı sonucu 600 soba ve ekipman toplandı. Bunlar, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyelerinin aracılığıyla deprem bölgesindeki afetzedelere iletilmek üzere yola çıkarıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, yaptığı açıklamada, afet zamanlarında esnafın her zaman yardıma koştuğunu, bu felakette de yardımlarını eksik etmediğini belirtti.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de BESOB'un tüm imkanlarını, afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber ettiğini kaydederek, "Yardım çağrımıza kulak veren tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Acılarımız büyük. Ülkemiz bu zorlukları birlik ve beraberlik içinde aşacağının işaretini vermiştir" ifadelerini kullandı.

"İznik halkıyla beraber paketlemeye devam ediyoruz"

İznik ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası da mesai sonrası 200 gönüllü gençle depremzedeler için battaniye üretimine başladı.

Bir günde üretilen 12 bin polar battaniye, afet bölgesine ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

Firma yetkilisi Ferdi Hıştıroğlu, gönüllülerle depremzedeler için tek yürek çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçedeki tekstil fabrikasında yardımseverlerden gelen desteklerle polar battaniyelerin kesimlerini yaptıklarını dile getiren Hıştıroğlu, "İznik halkıyla beraber paketlemeye ve deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Yine bundan sonra da yardımseverlerin destekleriyle ham maddeyi tedarik ettiğimiz sürece kesim yapıp battaniyeleri deprem bölgesine göndermeye devam edeceğiz" dedi.