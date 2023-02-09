Yozgat'ta İl AFAD Müdürlüğü, Kızılay Şubesi ve Belediye tarafından deprem bölgesine çadır, battaniye, su ve un gönderildi.

Kızılay deposundan bir tır deprem çadırı, AFAD İl Müdürlüğü deposundan da 2 tır katlanabilir yatak ve battaniye bölgeye sevk edildi.

Yozgat Belediyesi tarafından da vatandaşların desteği ile alınan 1 tır su ve 1 tır un da bölgeye gönderildi.