Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'tan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi
Yozgat'ta İl AFAD Müdürlüğü, Kızılay Şubesi ve Belediye tarafından deprem bölgesine çadır, battaniye, su ve un gönderildi.
Yozgat'ta İl AFAD Müdürlüğü, Kızılay Şubesi ve Belediye tarafından deprem bölgesine çadır, battaniye, su ve un gönderildi.
Kızılay deposundan bir tır deprem çadırı, AFAD İl Müdürlüğü deposundan da 2 tır katlanabilir yatak ve battaniye bölgeye sevk edildi.
Yozgat Belediyesi tarafından da vatandaşların desteği ile alınan 1 tır su ve 1 tır un da bölgeye gönderildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Yozgat
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