Esnaf Ömür Güz, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ile görüşüp deprem bölgesine giderek depremzedelere çay ve çorba yapmak istediğini söyledi.

Bölgedeki vatandaşlara destek olmak istediğini dile getiren Güz, "İçimiz yanıyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Biz de gidelim Hatay'a mutfak kuralım dedik. İnsanlara bir lokma ekmek bir yudum çay verelim dedik" ifadesini kullandı.

Zileli de bir araç temin edilerek Ömür Güz'e gerekli malzemelerin verileceğini belirtti.

İş yerindeki çay ocağı, çaydanlık, bardak, tabak ve kaşık gibi gerekli malzemeleri yanına alan Güz, Eceabat Belediyesinin tahsis ettiği araç ve personel ile hazırlıklarını tamamlayarak hareket etti.