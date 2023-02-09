Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Iğdırlı kadınlar da depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oluyor.

Halfeli Beldesi Belediyesi, depremzedeler için gönüllü ekmek göndermek isteyen kadınlara un dağıttı.

Kadınların tandır başında hazırladığı ekmekler, AFAD koordinesinde ambalajlanarak deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Turgut Özel Mahallesi Muhtarı Reşat Göktaş, köylerindeki kadınların depremzedeler için gönüllü olarak tandır ekmeği pişirdiğini söyledi.

"Milletimiz bir olmuş, tek yürek olmuş"

Böyle günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Göktaş, "Milletimiz bir olmuş, tek yürek olmuş. Bu manada yardımlaşma ve dayanışma anlamında çok büyük gönül bağı oluşmuş. Kadınlarımıza ve gönüllü ailelerimize bu desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınlardan Hülya Derincay ise depremzedeler için ellerinde tek gelen şeyin ekmek pişirmek olduğunu belirterek, "Bu acı hepimizin açısıdır. Bu ekmek kolay bayatlamıyor, daha doyurucudur. Herkesin depremzedeler için elinden geleni yapmanı tavsiye ediyorum. Allah onlara yardım etsin, şifa versin ailelere yardım etsin" diye konuştu.

Şerife Öztürk de imkanları olmadığı için kadınlarla bir araya gelip neler yapabilecekleri hakkında konuştuklarını anlattı.

Bunun üzerine ekmek pişirmeye karar verdiklerini dile getiren Öztürk, "Sayın Valimize ve Halfeli Belediye Başkanımıza teşekkür ederim, bize un gönderdi. Biz de bu undan ekmek pişiriyoruz. Depremzedelere bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.