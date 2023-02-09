Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'den deprem bölgesine yardım malzemesi desteği
Nevşehir'de vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlatılan yardım kampanyalarına destek oluyor.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Nevşehir Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlar, gıda, battaniye, kışlık giyecek, ısıtıcı ve diğer ihtiyaç malzemelerini Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na getirerek görevlilere teslim ediyor. Burada, görevlilerce tasnif edilen malzemeler paketlenerek nakledilmeye hazır hale getiriliyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Nevşehir
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