Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Nevşehir Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlar, gıda, battaniye, kışlık giyecek, ısıtıcı ve diğer ihtiyaç malzemelerini Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na getirerek görevlilere teslim ediyor. Burada, görevlilerce tasnif edilen malzemeler paketlenerek nakledilmeye hazır hale getiriliyor.