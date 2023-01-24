Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 07:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçtaki E.B.A., İ.A. ve M.A.'nın hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 153 gram uyuşturucu madde ve 49 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B.A., hakimlikçe tutuklandı, İ.A. ve M.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kırıkkale
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