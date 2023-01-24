Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki E.B.A., İ.A. ve M.A.'nın hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 153 gram uyuşturucu madde ve 49 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B.A., hakimlikçe tutuklandı, İ.A. ve M.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.