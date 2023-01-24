İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, “yaralama”, “hırsızlık”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokma”, “alkollü araç kullanma”, “dolandırıcılık” suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve 5 ile 1 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılardan 17’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.