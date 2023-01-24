Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çantasında uyuşturucu taşıyan yolcu yakalandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otobüste yapılan aramada çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yol kontrol noktasında durdurdukları bir otobüste arama yaptı.
Yolculardan V.E.'nin çantasında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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