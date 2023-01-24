Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 06:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasına yansıdı
[Fotograf: AA]
Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşağın yiyecek araması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Merkeze bağlı Tepetarla köyünde, Abdurrahim Dursun'un evinin bulunduğu bölgeye gelen vaşağın görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.
Gece evin çevresinde bir süre yiyecek arayan vaşak, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Etiketler: Bayburt
Son Haberler
- 07:34
- 07:27
- 07:26
- 07:39
- 06:45
Sıradaki Haber
Hatay'da iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz