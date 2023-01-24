İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine arama yaptı.

Adreste kumar oynadığı tespit edilen N.S, S.K. ve A.İ'ye toplam 12 bin 165 lira ceza verildi.

Masadaki iskambil kağıtları ile 1600 liraya el koyan polis, iş yeri sahibi S.Y'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yaptı.