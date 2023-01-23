Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları bottaki 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 21:00
- 21:15
- 20:46
- 20:43
- 20:50
Sıradaki Haber
Güney Afrika, Rusya ve Çin'le ortak tatbikata eleştirileri "çifte standart" olarak görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz