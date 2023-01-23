Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları bottaki 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.