Ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Pretorya'da bir araya gelen Pandor, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya ve Çin ile birlikte 17-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ortak deniz tatbikatına yönelik uluslararası eleştirileri değerlendirdi.

Pandor, diğer tüm ülkeler gibi Güney Afrika'nın müttefikleriyle askeri tatbikatlar yapmakta özgür olduğunu belirterek, "Afrikalılar olarak, direnmemiz gereken şeylerden biri uluslararası çifte standardın bize yöneltilme dürtüsüdür" dedi.

Bu durumun uluslararası uygulamanın kötüye kullanılması olduğunu söyleyen Pandor, "Hiçbir ülkeye, uluslararası ilişkilerini, doğal seyri dışında başka ortaklarla yürütmesi yönünde bir zorlama olmamalıdır" diye konuştu.

"BRICS'in yeniden tasarlanmış bir küresel çerçevenin parçası olmasını sağlamalıyız"

Pandor, Güney Afrika ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılını kutladıklarını belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, kapsamlı bir sektör yelpazesinde imzalanan çok sayıda ikili anlaşma ve mutabakat zaptı olduğunu söyledi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri grubunun küresel meselelerle ilgili müzakerelerde proaktif bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Pandor, "BRICS'in yeniden tasarlanmış bir küresel çerçevenin parçası olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Pandor, Güney Afrika'nın Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumuna da değinerek, "Güney Afrika adına şunu belirtmem gerekir ki, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın diplomasi ve müzakere yoluyla bir an önce barışçıl bir şekilde sona erdirilmesini en içten dileğimizdir" dedi.

Güney Afrika-Rusya ilişkileri

Güney Afrika'yı 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimine karşı mücadeleye önemli katkılara sağlayan Rusların, Güney Afrikalı liderlerle köklü ilişkileri bulunuyor. Her ikisi de BRICS üyesi olan Güney ve Rusya arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler ise son yıllarda giderek gelişiyor.

Geçen yılın mart ayında BM Genel Kurulunda Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuna son vermesini ve askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısına çekimser oy kullanan Güney Afrika, Rusya ve Çin ile birlikte 17-27 Şubat tarihlerinde ülkenin doğu sahillerinde ortak deniz tatbikatı yapmayı planlanıyor.