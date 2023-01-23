Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör örgütü FETÖ üyeliği iddiasıyla bir zanlı yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreste E.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.
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