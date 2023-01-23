Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kayalığa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Almus ilçesinde kayalığa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E. T. yönetimindeki otomobil, Almus-Çevreli kara yolu 2. kilometresinde yol kenarındaki kayalığa çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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