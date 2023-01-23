Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan "yaz okulları" için velilerden gelen yoğun talep üzerine Bakanlık harekete geçti.

Bakanlık, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulu çerçevesini genişleterek tüm kursları açma kararı aldı.

Bu çerçevede Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi ile Bucak Bilim ve Sanat Merkezlerinde bu yıl ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, tüm Türkiye'de olduğu gibi 21 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Toplam 40 saat sürecek

Öğrenciler, 2 haftada toplam 40 saat kurs alabilecek Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenecek 5 grupta etkinlik yapılacak.

Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabilecek. Öğrenciler; bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacak. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak.

Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabilecek.

5 dijital materyal ilk kez kullanıma sunulacak

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek. Yarıyıl tatiline özel dijital materyaller hazır Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yarıyıl tatilinde açılacak İngilizce ve matematik kursları için dijital ortamda yayımlanmak üzere öğrenci etkinlik materyalleri de hazırlandı.

İlköğretim düzeyinde 4. sınıftan 8. sınıfa kadar matematik ve İngilizce derslerine ait taslak çerçeve programı oluşturuldu.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak.

Matematik dersleri için "Matematik ile Eğlenceli Kış", İngilizce dersleri için "Winter Fun with English" olmak üzere dijital ortamdaki 2 yeni dergi hazırlandı. Ayrıca; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kademedeki öğrencilere yönelik güncel bilgilerin, eğlenceli etkileşimli içeriklerin yer aldığı 3 ayrı Bilim Sanat Dergisi de dijital ortamda ilk kez hazırlandı.

Bakanlık, yeni dijital eğitim materyallerini, karnelerin verildiği 20 Ocak Cuma itibarıyla resmi internet sitesinden tüm öğrencilerin kullanımına sundu.

2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık

55 farklı atölye kurulacak BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.

Bu kurs programında öğrenciler, 16 saatlik atölye programlarından yararlanabilecek. Robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi atölyeler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.

Kurs başvurusu kayıtları için kayıtların devam ettiği Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi ile Bucak Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan başvuru yapılarak kurslardan faydalanılabilecek.