Fabrika Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Şirin A'nın kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobildeki sürücü Mehmet Şirin A, eşi Suzan A. ve çocukları Ömer ile Zeynep yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.