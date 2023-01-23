Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de köylüler yağmur ve kar duasına çıktı
[Fotograf: İHA]
Nevşehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesine karşı köylüler yağmur ve kar duasına çıktı.
Merkeze bağlı güvercinlik köylüleri, Aşıklı dağına çıkarak toplu şekilde yağmur duası yaptı.
Geçim kaynakları sadece tarım ve hayvancılık olan köylüler, ocak ayının bitmeye yakın olduğu şu günlerde halen kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle ektikleri ürünlerin çıkmamasından endişe ediyor.
Köy imamı İbrahim Tiryaki tarafından yapılan yağmur ve kar duasına yaklaşık 120 köylü katıldı.
Köy muhtarı Mehmet Aktaş önderliğinde düzenlenen yağmur duasına çevre köylerden de gelenler oldu. Yapılan yağmur duasından sonra, duaya katılan vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu.
Etiketler: Nevşehir
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