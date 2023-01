Adilcevaz Spor Salonu önünde bir araya gelen Eğitime Destek, Milli İrade ve Bitlis Medeniyet platformlarının üyeleri ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü avukat Kadir Köstekçi, "terörist sevici İsveç'in" kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflediğini söyledi.

"Terörist sevici Batı dünyası ve destekçilerinin İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaya devam ettiğini" dile getiren Köstekçi şunları kaydetti:

"Türkiye'de onlara asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celalini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu öyle bir gençliktir ki vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır, atılır. Bu gençler, Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır."

İslam'ın barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve merhametin dini olduğunu belirten Köstekçi şöyle devam etti:

"Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

Basın açıklamasına Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis Medeniyet Platformu Başkanı Cengiz Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.